'Укрзалізниця' посилила контроль документів під час посадки пасажирів: подробиці

"Укрзалізниця" посилює контроль документів пасажирів під час посадки на потяги у зв’язку зі зверненнями щодо неналежної перевірки посвідчень особи. Зокрема, йдеться про випадки, коли дані у квитку не збігаються з інформацією в документах пасажира.

Про це повідомляє пресслужба УЗ. Задля усунення подібних ситуацій компанія посилює перевірку на вокзалах: вибірково працюватимуть мобільні групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали нові інструкції щодо ретельнішого звіряння особистих даних.

У "Укрзалізниці" нагадують, що вже тривалий час діють додаткові інструменти безпеки: при купівлі квитків на популярні міжнародні рейси обов’язковою є верифікація через застосунок "Дія". Завдяки цим заходам уже сотні осіб із квитками, оформленими на чужі імена, не були допущені до посадки. Також компанія співпрацює з OLX, де виявляє та блокує оголошення про несанкціонований продаж квитків. У разі виявлення таких оголошень пасажирів просять повідомляти про них.

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В "УЗ" зазначили, що головна мета — гарантувати чесним пасажирам вільний доступ до придбання квитків у потрібному напрямку. Водночас компанія продовжує підтримку соціально важливих категорій: резервує квитки для військових, надає перевагу дитячим групам з прифронтових регіонів, перевозить поранених, внутрішньо переміщених осіб і представників міжнародної дипломатії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" перегляне правила продажу квитків.

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