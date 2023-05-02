Оцет та перекис водню: як прибрати плісняву на пластикових вікнах

Цвіль псує не лише зовнішній вигляд, але й шкідлива для здоров’я. Вона викликає кашель, алергію та навіть астму. Як боротися із пліснявою розбирався UaPortal.

В залежності від ступеню ураження, застосовують різні способи боротьби із пліснявою.

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Оцет

Візьміть оцет, вмочіть у нього губку та протріть місця з цвіллю. Можна також налити оцет у пляшку з пульвелізатором та розбризкати на заражені цвіллю поверхні. Залиште оцет на годину та змийте залишки разом із цвіллю.

Відбілювач

Одягніть рукавички та маску. Змішайте відбілювач та воду у пропорції 1:1. Нанесіть розчин на цвіль з допомогою губки. Залишіть на півгодини.Змийте.

Фунгіцид

Фунгіцид можна купити у господарському магазині. Розведіть засіб із водою у пропорції 1:1.Нанесіть розчин на губку та протріть місця скупчення цвілі. Потримайте півгодини та змийте.

Також добре бореться із цвіллю ультрафіолетова лампа.

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