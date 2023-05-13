Оцет та цитруси: як нейтралізувати запах риби на кухонних поверхнях

Після роботи з рибою на кухонних поверхнях залишається сильний запах, який тяжко вивести. UaPortal зібрав ефективні методи боротьби з ним на кухні і не тільки.

Як нейтралізувати рибний запах на посуді

Змішайте 100 мл оцту та 1 л гарячої води. У розчин покладіть посуд, який смердить рибою та залиште на 15 хвилин. Помийте посуд як завжди.

Як нейтралізувати рибний запах на кухонній дошці

Візьміть лимон, розріжте його наполовину та протріть половинкою дошку, після чого сполосніть її під гарячою водою. А якщо ви натрете лимоном дошку до роботи з рибою – вона не буде смердіти. Також, можна нейтралізувати рибний запаз за допомогою чайної заварки та гірчичного порошку: посипте ними дошку, залиште на 10 хвилин та змийте.

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Як нейтралізувати запах риби у холодильнику

Вимкніть холодильник та витягніть з нього всі продукти. Протріть стінки, полиці і дверцята розчином з 4 столових ложок соди та 1 л теплої води. Залиште на півгодини та вимийте холодильник у середині водою.

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