Оцет, шерсть котів, кавова гуща та олія: що краще відлякує кротів з саду та городу

Кроти – це дрібні гризуни, які пошкоджують рослини та ґрунт на садових і городніх ділянках. Вони створюють підземні ходи, які можуть руйнувати кореневу систему рослин, а також перешкоджати росту нових рослин.

Існує кілька методів, які допомагають відвадити кротів з саду та городу.

Читайте також: Названі рослини, що ефективно відлякають мишей та щурів від будинку

Використання пасток. Це найефективніший спосіб позбутися кротів. Пастки можна купити в спеціалізованих магазинах або виготовити самостійно.

Використання ультразвукових пристроїв. Ультразвукові пристрої видають звуки, які не чутні для людей, але неприємні для кротів. Вони відлякують кротів від ділянки.

Використання хімічних речовин. Хімічні речовини, такі як отрута для кротів, можуть бути ефективними, але вони також можуть бути шкідливими для інших тварин і рослин.

Можна висадити рослини, які відлякують кротів. Деякі рослини, такі як бобові, часник, чорнобривці та нарциси, виділяють запахи, які неприємні для кротів.

Однак у жовтні висаджувати "антикротові" рослини не варто, оскільки вони не встигнуть зрости до настання заморозків. Тож експерти радять такі способи відлякування кротів:

Оцет – кроти ненавидять його сильний запах. У пляшці з розпилювачем змішайте 200 мл води та три столові ложки оцту. Потім розпиліть суміш у нори та тунелі, викопані кротами.

Кавова гуща – посипте нею газон і сад, а також отвори в тунелях, викопані кротами.

Котяча шерсть – треба назбирати котячої шерсті з вашого домашнього улюбленця, коли ви його розчісуєте. Цю шерсть треба позакладати у кротячі нори. Запах котів відлякає кротів. Замість котячої шерсті можна використати наповнювач для лотків, в які коти встигли сходити. Запах котячої сечі теж відлякає кротів.

Олія – оливкова або касторова. Змочіть шматки тканини олією і засуньте їх у кротячі ями.

Також пропонуємо дізнатися про аптечні засоби, що допомогають боротися з мишами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!