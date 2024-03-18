Помер Король Великої Британії Карл ІІІ? Хто запустив фейк про смерть

Зʼявилася інформація, що король Великої Британії Чарльз III помер. На престол син Єлизавети II вступив менше ніж рік тому. Його коронація відбулася 6 травня 2023 року.

Чарльзу ІІІ було 75 років. Останні місяці він лікувався від раку.

На сайті Вікіпедії з'явилась інформація про смерть короля:

При цьому на сайті Букінгемського палацу відсутня офіційна новина про його смерть.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ виставив на аукціон коней Єлизавети ІІ.

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