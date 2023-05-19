Знищено 16 дронів та 3 крилаті ракети: Вночі 19 травня росія знову атакувала Україну

У ніч на 19 травня окупанти запустили 22 дрони Shahed і 6 крилатих ракет

У ніч з 18 на 19 травня окупаційні війська рф здійснили атаку на територію України, що призвело до серії вибухів на Київщині та Львівщині. Вночі відпрацювали системи протиповітряної оборони. Крім того, у місті Кривий Ріг противник здійснив атаку на підприємство, що спричинило пожежу, яка охопила адміністративну будівлю. В результаті інциденту є постраждалі особи, які отримали поранення.

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О 00:11 годині повітряна тривога була оголошена в багатьох регіонах України;

О 00:18 годині були почуті звуки вибухів на Чернігівщині;

О 00:52 годині пролунали вибухи на Київщині;

О 01:57 годині були почуті звуки вибухів на Дніпропетровщині та Миколаївщині;

О 02:28 годині повітряна тривога оголошена на всій території України, оскільки існує загроза атаки дронами та ракетами;

О 03:49 годині звуки вибухів лунали на Львівщині, Рівненщині та Волині.

Окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 "шахедів" та 6 "Калібрів".

Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено 3 крилаті ракети та 16 ударних дронів.

Київщина

Приблизно о 02:00 голова Київської Міської військово-адміністративної служби Сергій Попко повідомив про активну роботу протиповітряної оборони навколо повітряного простору Києва.

За попередніми даними, росія знову здійснила напад на Україну за допомогою "шахедів". Усі повітряні цілі були успішно нейтралізовані силами протиповітряної оборони.

"За тактичним оглядом, це був серійний напад зі змінними інтервалами між атаками. Такими діями кремлівські злочинці намагаються виснажити нашу протиповітряну оборону та психологічно вплинути на мирне населення. Проте ми були готові! Усі виявлені повітряні цілі, що наближалися до Києва, були успішно усунені нашими силами протиповітряної оборони. Ніяких ударів по Києву не було!" – зазначив Попко у своєму зверненні.

Кривий Ріг

Уночі російські нападники атакували промислове підприємство, що спричинило пожежу. Крім того, адміністративна будівля також зазнала пошкоджень внаслідок пожежі. Двоє громадян отримали поранення.

"Цієї ночі в Кривому Розі сталося кілька вибухів. Наші вороги атакували приватне промислове підприємство. 64-річна жінка отримала серйозні травми і була доставлена до лікарні в критичному стані", – повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військово-адміністративної служби, о 07:44.

Частина цехів зазнала значних руйнувань, а обладнання було знищено. Декілька будівель вогнем охоплено. Рятувальники продовжують гасити пожежу в одній з них.

Напад ворожих сил також спричинив пожежу в чотириповерховій адміністративній будівлі. Пожежу вже ліквідовано. 45-річний чоловік отримав незначні травми і буде лікуватися вдома.

Олександр Вілкул, голова військової адміністрації Кривого Рогу, повідомив про вибухи о 01:53.

"Прохання не розміщувати жодних матеріалів та фотографій в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, триває загроза з повітря. Будьте обережними", – застеріг Вілкул.

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Львівська область

Згідно з повідомленням Максима Козицького, очільника Львівської обласної військово-адміністративної служби, між 4 і 5 годиною ранку область була піддана атаці "шахедів". Сили та засоби протиповітряної оборони відразу ж реагували.

Мер Львова, Андрій Садовий, заявив, що об'єктом нападу була критична інфраструктура міста. Також він прокоментував вибух, який було чутно у Львові близько 4 години ранку.

"За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами. Постраждалих немає", – повідомив міський голова Садовий.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Під час атаки сили ППО збили 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 6 "шахедів": уламки впали на зоопарк, пошкоджені автомобілі.

У ніч на 17 травня росіяни також задіяли чималу кількість ракет для атаки по столиці. Зокрема, ворог випустив 6 "Кинджалів" та 9 "Калібрів".

У ніч на четвер, 18 травня російська федерація вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Під прицілом ворога були Одеса та Київ. Також ворог завдав удару по Хмельницькій області.

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