Знищено ЗРК 'Тор', 'Гіацинт', танк, міномети та 400 окупантів: на Харківщині працювала Третя штурмова

263 окупанти ліквідовані, ще 130 поранені, знищено зенітний ракетний комплекс "Тор", дві гармати "Гіацинт-Б", 120-мм міномет, МТ-12 "Рапіра", танк, бліндажі та мотоцикл - такі результати боїв Третьої штурмової бригади за минулий тиждень у районі наступу російських військ на Харківщині.

Бійці бригади мужньо протистояли ворогу, завдаючи йому значних втрат. Їм вдалося знешкодити зенітний ракетний комплекс "Тор", який окупанти могли використовувати для обстрілу українських літаків, вертольотів та інших повітряних цілей, повідомили у Telegram-каналі 3 ОШБр.

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Також було знищено дві гармати "Гіацинт-Б", одна з яких розбита вщент, 120-мм міномет, МТ-12 "Рапіра", танк, бліндажі та один мотоцикл противника.

"Наші підрозділи безперебійно гасять бойові потуги супротивника, мінусують його збройові засоби і живу силу", - йдеться у повідомленні бригади.

Втрати росіян на Харківському напрямку за тиждень. Джерело: t.me/ab3army Втрати росіян на Харківському напрямку за тиждень. Джерело: t.me/ab3army

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії. У частині області частково зникло світло та зв'язок.

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