'Знищили дуже жирні цілі': бійці Нацгвардії показали ліквідацію російську ЗРК 'Тор' та САУ 'Гвоздика'

Українські захисники на одному з напрямків фронту ліквідували значну кількість ворожої техніки. Було, зокрема, знищено автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1".

Як повідомили на сторінці Національної гвардії України у Фейсбуці, наші бійці провели аеророзвідку та знайшли цілі окупантів. З дрона було скинути боєприпас і він влучив прямо в автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1".

Після цього наші захисники у такий самий спосіб ліквідували російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

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"Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика", – додали у Нацгвардії та показали відео знищення ворожої техніки.

У Нацгвардії зауважили: вартість ЗРК "Тор М1" становить близько 50 млн доларів.

Довідково:

Інженерна система дистанційного мінування (ІСДМ) "Земледелие" зовні схожа на РСЗВ "Град". Вона використовує боєприпаси калібру 122 мм.

Склад комплексу: бойова машина на восьмиколісному броньованому шасі КамАЗ, транспортно-заряджальна машина та транспортно-пускові контейнери з інженерними боєприпасами.

Вона має по два блоки на 25 ракет кожен (всього 50), оснащена супутниковою навігаційною системою, комп'ютером та метеостанцією.

"Земледелие" оснащена боєприпасами, що мають програмовані самоліквідатори або дезактиватори.

Одна установка здатна встановити до 600 протипіхотних мін ПОМ-3 "Медальйон".

САУ "Гвоздика" — радянська 122-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі МТ-ЛБ, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Корпус САУ виготовлений із сталевих листів. Протикульове бронювання "Гвоздики" може витримати 7,62-мм гвинтову кулю Б-32 з відстані 300 м.

Дальність стрілянини варіюється від 4070 м до 15200 м.

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