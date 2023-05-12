Унікальна знахідка: на закинутому кладовищі у Польщі знайшли папську буллу 14 століття

На польському кладовищі археологи натрапили на папську буллу 14 століття, видану Папою Боніфацієм IX. Артефакт, виготовлений зі свинцю, який тоді добували на Сардинії, Кіпрі, у Греції та Іспанії.Член пошуково-дослідницької групи PARSĘTA Ян Орлінський заявив, що "це найцінніша знахідка, яку ми зробили за шість років нашого існування". Також, він додав, що особливо цікавиться папськими буллами та сказав, що в музеї їх бракує.

Про це пише Arkeonews.

Артефакт одразу ж був переданий до Музею зброї в Колобжегу, після чого булла була відправлена до спеціалізованої майстерні у Кракові для відновлення та консервації.

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Визначивши вік булли, вчені вказали, про те, що Папа Боніфацій IX видав буллу. На питання, як же артефакт потрапив до Польщі, однозначної відповіді немає. Вчені припускають, що ймовірно вона зберігалася у місцевому монастирі.

Є запис Йоганна Фрідріха Вахсена, що у 1397 році Папа Боніфацій IX надав місцевим бенедиктинським монахам індульгенцію, а булла могла бути втрачена у 16 столітті, вірогідно, під час розпуску монастирів.

Наразі на артефакт можуть подивитись всі охочі в Музеї зброї в Колобжегу.

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