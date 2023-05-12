Уникальная находка: на заброшенном кладбище в Польше нашли папскую буллу 14 века

На польском кладбище археологи наткнулись на папскую буллу 14 века, изданную Папой Бонифацием IX. Член поисково-исследовательской группы PARSĘTA Ян Орлинский заявил, что "это самая ценная находка, которую мы сделали за шесть лет нашего существования". Также, он добавил, что особенно интересуется папскими буллами и сказал, что в музее их не хватает.

Об этом пишет Arkeonews.

Артефакт был передан в Музей оружия в Колобжеге, после чего булла была отправлена в специализированную мастерскую в Кракове для восстановления и консервации.

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Определив возраст буллы, ученые указали, что Папа Бонифаций IX издал буллу. На вопрос, как артефакт попал в Польшу, однозначного ответа нет. Ученые предполагают, что, вероятно, она хранилась в местном монастыре.

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Есть запись Иоганна Фридриха Вахсена, что в 1397 году Папа Бонифаций IX предоставил местным бенедиктинским монахам индульгенцию, а булла могла быть потеряна в 16 веке, вероятно, при роспуске монастырей.

На артефакт могут посмотреть все желающие в Музее оружия в Колобжеге.

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