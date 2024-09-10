Унікальна астрономічна подія: коли затемнення Супермісяця у вересні

У вересні 2024 року на небі з'явиться унікальне астрономічне явище – часткове місячне затемнення Супермісяця врожаю. Увечері 17 вересня цей Місяць буде більшим за звичайний через своє розташування на орбіті Землі, і водночас зазнає часткового затемнення.

Це рідкісне поєднання двох подій робить вересневий повний Місяць справжнім видовищем. За даними TimeandDate.com, часткове місячне затемнення стане доступним для спостереження жителям багатьох частин світу.

Вас також зацікавить: Як правильно загадати бажання на Супермісяць: дієві ритуали

Побачити це явище зможуть люди в Північній і Південній Америці, Європі, Африці, частині Азії та навіть на Антарктиді. У той час, як значна частина Місяця буде занурена в півтінь Землі, лише невеликий фрагмент його поверхні увійде в найтемнішу частину земної тіні.

Термін "супермісяць" використовується для опису повного Місяця, який знаходиться в перигеї — найближчій точці до Землі на його орбіті. Хоча різниця в розмірах Місяця може бути непомітною неозброєним оком, спостерігачі все одно зможуть насолодитися особливим видовищем, адже це другий з чотирьох супермісяців у 2024 році.

Місячне затемнення — це природне явище, яке відбувається, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, тим самим відкидаючи свою тінь на місячну поверхню. Для тих, хто буде спостерігати за подією через телескопи чи біноклі, затемнення створить особливий контраст на кратерах Місяця.

Найтемніша частина тіні Землі покриє лише верхню частину місячного диска. Решта Місяця буде в півтіні, що додасть йому легкий червонувато-коричневий відтінок, який стане помітним під час затемнення. Це створить містичний вигляд на небі та захоплюючий ефект для спостерігачів.

Час затемнення варіюватиметься залежно від вашого розташування. Наприклад, у США його кульмінація відбудеться о 22:44 EDT 17 вересня, а в Європі — рано вранці 18 вересня. Спеціальні онлайн-ресурси, як-от InTheSky.org, допоможуть точно визначити час цього астрономічного явища у вашій місцевості.

Де дивитися часткове місячне затемнення онлайн

Ви зможете спостерігати за місячним затемненням на YouTube-каналі NASA.

Раніше ми повідомляли про важливі прикмети та забобони, яких слід дотримуватись під час затемнення Місяця.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!