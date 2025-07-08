Пакунок школяра: уряд запровадив нову соціальну виплату

7 липня Кабінет Міністрів ухвалив рішення запровадити нову соціальну ініціативу під назвою "Пакунок школяра". "Пакунок школяра" передбачає одноразову фінансову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень для родин, діти яких цього року йдуть до першого класу та навчатимуться в офлайн-форматі.

Отримані кошти можна буде витратити виключно безготівково — на придбання речей, необхідних для школи: зокрема, канцелярії, книг, одягу та взуття для дітей. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі після завершення урядового засідання.

У Міністерстві соціальної політики пообіцяли найближчим часом оприлюднити детальну інструкцію щодо подачі заявок, а також повідомити дату початку реєстрації.

Читайте також: Яку пенсію буде отримувати українець, що накопичив 15 років стажу

Право на виплату матимуть усі українські сім’ї, в яких дитина вперше йде до школи. Подати заявку можна буде через додаток "Дія". Нова допомога не впливатиме на можливість отримання субсидій або інших видів державної підтримки.

В уряді наголосили, що запуск програми є частиною ширших змін, покликаних створити кращі умови для життя та роботи в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!