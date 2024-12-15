Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів світу на сьогодні.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, українець Олександр Усик поділився своїм списком найкращих боксерів сучасності. Цікаво, що серед обраних ним спортсменів є і його екссуперники – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

За словами Усика, його топ-5 боксерів виглядає так:

Теренс Кроуфорд – американський чемпіон, відомий своїм технічним стилем і універсальністю. Сауль "Канело" Альварес – мексиканський боксер, який домінує у кількох вагових категоріях. Ентоні Джошуа – британський супертяж, з яким Усик зустрічався двічі і обидва рази переміг. Тайсон Ф'юрі – британський чемпіон, якого Усик переміг у їхньому першому бою за звання абсолютного чемпіона. Наоя Іноуе – японський "Монстр", який вражає своєю швидкістю та потужністю.

Варто зазначити, що вибір Усика відображає його повагу до боксерів, які відзначилися у різних вагових категоріях і на різних етапах своєї кар'єри.

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