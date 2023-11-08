Встигніть забрати гроші за пів року: Деяким пенсіонерам скасують виплати

Кому з пенсіонерів можуть скасувати виплати через відсутність карткових операцій протягом 6 місяців

Мінсоцполітики розглядає можливість припинення виплат пенсій для оптимізації бюджету. Таке рішення може бути ухвалено у випадку відсутності операцій на пенсійному рахунку певного особи протягом 180 днів відповідно до певних умов.

Під час телемарафону з участю Дарини Марчак, заступниці міністра соціальної політики, було оголошено, що у разі, якщо протягом 180 днів (або 6 місяців) на пенсійному рахунку не відбувається жодних операцій, нарахування пенсії припиняються, повідомляє 24 Канал.

Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Дарина Марчак пояснила, що такі заходи вживаються для оптимізації використання коштів, які сплачуються як соціальний внесок громадянами. Ця практика застосовується тоді, коли не реєструється жодних операцій на пенсійному рахунку, і триває до того часу, поки не встановлюються обставини, пов'язані з власником рахунку.

Зауважте, що припинення нарахувань не означає повне припинення пенсійних виплат. Дарина Марчак підкреслила, що це практикується протягом декількох років і не передбачає анулювання пенсій.

Марчак також додала, що наразі пенсії акумулюються на рахунках Пенсійного фонду, але ще не перераховуються на банківські картки осіб.

Заступниця міністра соціальної політики пояснила, що можна відновити пенсійні виплати, пройшовши процедуру фізичної ідентифікації. Для цього є декілька способів:

Звернення до відділення Пенсійного фонду або банку. Проходження відеоідентифікації за участю Пенсійного фонду. Надсилання листа до Пенсійного фонду. Використання порталу "Дія. Підпис".

Важливо зазначити, що у випадку, якщо пенсіонер знаходиться за кордоном, необхідно звернутися до місцевого консульства для подальших інструкцій.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!