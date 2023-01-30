Відвів літак від будинків, але не зміг катапультуватися: на Донбасі загинув пілот Данило Мурашко

У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ескадрильї майор Данило Мурашко. Йому було 24 роки.

Як повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Фейсбуці, Данило загинув 27 січня. Похорон Героя відбувся 30 січня.

"Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя", – йдеться у повідомленні.

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"З першого дня повномасштабної збройної агресії російської федерації офіцер сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, проявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм та бездоганне служіння Українському народу, був відданим товаришем та яскравим прикладом для військовослужбовців нашої частини", – додається у повідомленні.

Льотчик третього класу Данило Мурашко народився 10.08.1998 у м. Ніжин (Чернігівська область). Навчався у місцевій ЗОШ №9.

2013 року вступив до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

У період 2015-2020 рр. був курсантом Харківського Національного Університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

У 2022 році – льотчик авіаційної ланки авіаційної ескадрильї (м. Миколаїв), згодом – старший льотчик.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. За цей час знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 російських солдатів.

Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.Представлений до присвоєння звання "Герой України" (посмертно).

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