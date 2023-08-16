Чи збільшать пенсійні виплати наступного року: відповідь Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що у 2024 році розмір призначених виплат буде збережено. Збільшити пенсійні виплати зможуть, якщо знайдуть для цього додатковий ресурс.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Укрінформу. Жолнович зазначила, що відсоток збільшень виплат залежатиме від перемовин із міжнародними партнерами.

"Розміри призначених виплат точно буде збережено, їх ніхто не зменшуватиме. Намагатимемося збільшити допомоги з бідності, але відсоток цього збільшення, звісно, залежить від перемовин із нашими міжнародними партнерами", – сказала вона.

Натомість пенсії будуть виплачуватися так, як і зараз. Зокрема, наповнення ПФУ залежить від військових, які сплачують єдиний соціальний внесок зі своєї зарплатні. Це дозволяє наповнювати бюджет фонду та провести індексацію.

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"Ми ж розуміємо, що масштабна війна ще триватиме, тож розраховуємо приблизно на такі ж надходження до Пенсійного фонду, як і минулого року. Якщо знайдемо додатковий ресурс, зможемо збільшити виплати", – пояснила вона.

Крім цього, наступного року намагатимуться провести індексацію пенсій у березні.

"Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", – додала Жолнович.

Нагадаємо, деякі категорії пенсіонерів можуть отримати спеціальні надбавки до пенсій, які спрямовані на забезпечення догляду та підтримки.

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