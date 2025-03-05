Чи збільшиться мінімальна пенсія по інвалідності у 2025 році: відповідь ПФУ

З 1 березня в Україні стартувала індексація пенсій. Це рішення має на меті підтримати пенсіонерів та врахувати зростання інфляції й рівня заробітних плат.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок індексації пенсій у 2025 році, підкресливши, що це частина загальної стратегії держави щодо фінансової підтримки громадян. В Офісі президента зазначили, що також активно обговорюються інші програми підтримки, такі як "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні" і багато інших. Про це повідомляє ПФУ.

"Незважаючи на складну ситуацію, ми знаходимо кошти для підтримки українців та національних виробників. Програма "єПідтримка" вже виплатила 13 мільярдів гривень, а понад 5 мільйонів осіб скористались програмою "Національний кешбек". Це свідчить про необхідність таких ініціатив", – зазначив президент.

Індексація пенсій передбачає підвищення на 10% з урахуванням інфляції та зростання зарплат. У пресслужбі Пенсійного фонду України також повідомили, що на ці цілі в бюджеті ПФУ передбачено 44,7 мільярда гривень. Водночас у 2025 році не плануються інші підвищення, крім індексацій.

Нагадаємо, що нині мінімальна пенсія в Україні складає 2361 гривню, мінімальна зарплата — 8000 гривень, а прожитковий мінімум — 2920 гривень.

Пенсійна реформа 2025 року

Згідно з планами, Україна розробляє нову пенсійну реформу, що передбачатиме обов'язкові відрахування у розмірі 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Це дозволить майбутнім пенсіонерам отримати до 40% від середньої зарплати протягом їхнього життя: 20% — з накопичувальної системи, ще 20% — з солідарної. Така система може бути запроваджена з 2026 року. Водночас, не планується підвищення податків для громадян, оскільки внески будуть вийняті з поточного ЄСВ та ПДФО.

Читайте також: Пенсії по інвалідності можуть зрости з 1 березня 2025 року: подробиці

Нові умови виходу на пенсію

З 2025 року для виходу на пенсію у 60 років буде потрібно 32 роки страхового стажу. Також, для тих, хто досягне 65 років з меншим стажем, передбачена державна соціальна допомога замість пенсії. У разі необхідності, громадяни зможуть докупити відсутній стаж, сплативши мінімальний страховий внесок.

Пільгові умови для військових та працівників на шкідливих виробництвах

Працівники шкідливих виробництв, зокрема металурги та шахтарі, можуть виходити на дострокову пенсію, якщо мають достатній стаж. Під час військового стану військовослужбовці можуть отримувати пільгову пенсію, яка враховує їх службу в особливих умовах.

Доплати та надбавки для пенсіонерів

Пенсіонери-чорнобильці, які проживали в зонах відселення з 1986 по 1993 рік, отримають додаткову виплату в розмірі 2,3 тисячі гривень протягом воєнного стану. Також у 2025 році пенсіонери з понаднормовим трудовим стажем можуть розраховувати на додаткові виплати, що становлять 1% від базової пенсії за кожен рік понад мінімум. Так, максимальна доплата за 30 років понаднормового стажу становитиме 708 гривень. Крім того, пенсіонери старше 70 років мають право на вікову надбавку.

Обмеження для найбільших пенсій

У 2025 році буде введено обмеження для найбільших спеціальних пенсій. Це торкнеться понад 17 тисяч пенсіонерів, і стосуватиметься пенсій розміром понад 60-100 тисяч гривень. Однак ці обмеження не зачеплять виплати для військових або осіб, що брали участь у захисті країни.

Реформа пенсійної системи з 1 липня 2025 року

З 1 липня 2025 року уряд планує провести реформу пенсійної системи, яка передбачатиме зміни в нарахуванні та виплатах пенсій по інвалідності. Для осіб з 1 групою інвалідності пенсія становитиме 100% від пенсії за віком, для 2 групи — 90%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!