Вечеря за 20 хвилин: рецепт лінивих вареників

Ці ароматні та смачні ліниві вареники за рецептом від Shuba готуються швидко, а з’їдаются ще швидше. Їх зможе приготувати навіть новачок.

Інгредієнти:

Картопляне пюре – 200 г

Яйце куряче, велике – 1 шт.

Борошно пшеничне – 60 г

Крохмаль картопляний – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

Зробіть картопляне пюре. Додайте до пюре борошно та яйця. Приправте за смаком.

Замісіть туге тісто. За потреби додайте крохмаль.

Тісто розкатайте на рівній поверхні та ножем наріжте його на товсті палички.

Киньте вареники у киплячу підсолену воду вкиньте ліниві вареники, доведіть до кипіння, акуратно поміщаючи до вспливання (2 хвилини).

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