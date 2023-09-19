Ужин за 20 минут: рецепт ленивых вареников
Эти ароматные и вкусные ленивые вареники по рецепту отShuba готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Их сможет приготовить даже новичок.
Ингредиенты:
Картофельное пюре – 200 г
Яйцо куриное, крупное – 1 шт.
Мука пшеничная – 60 г
Крахмал картофельный – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
Сделайте картофельное пюре. Добавьте в пюре муку и яйца. Приправьте по вкусу.
Замесите тугое тесто. При необходимости добавьте крахмал.
Тесто раскатайте на ровной поверхности и нарежьте ножом на толстые палочки.
Бросьте вареники в кипящую подсоленную воду вбросьте ленивые вареники, доведите до кипения, аккуратно помещая до всплытия (2 минуты).
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