У Африці знайшли найдавнішу в світі прикрасу: була однією з форм невербального спілкування

Під час розкопок у на околицях Ес-Сувейри, марокканського портового міста, археологи виявили прикрасу віком 150 тисяч років. За припущеннями вчених, за допомогою цього артефакту древні люди невербально спілкувались. Раніше титувл найдревнішої прикраси належав намисту неандертальців з Хорватії віком 135 000 років.

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Про це пише Daily Mail.

Знахідка представляє з себе намисто, зроблене з черепашок морських равликів. Вченим вдалось знайти 33 намистини, діаметром близько сантиметра. Ймовірно, вони служили прикрасою до одягу чи намистом.

"Знахідка говорить про те, що люди почали самовиражатися за допомогою прикрас та інших предметів набагато раніше, ніж вважалося й досі", – сказав провідний автор дослідження Стівен Кун.

Нагадаємо, ми вже писали про золоті прикраси віком 3000, знайдені на Кіпрі.

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