В Амазонії живе народ, що не має проблем зі здоров'ям: у чому його секрет

В Амазонії один з корінних народів, що зветься цімане, має відмінне здоров'я. Представники цього народу не знають, що таке гіпертонія, діабет та серцеві проблеми.

Як повідомляє BBC, цімане налічують до 16 тисяч людей. Вони займаються полюванням, рибальством та вирощуванням їстівних культур.

Науковці зацікавилися феноменом корінних жителів Амазонії та спробували дізнатися, як їм вдається зберегти здоров'я до глибокої старості. Зазначається, що в раціоні цімане мало жирної їди, а більше клітковини. Білок вони отримують з м'яса тварин (птахів, мавп та риби). Їжу представники цього народу зазвичай не смажать.

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Науковці з Каліфорнійського університету помітили, що літні цімане не страждають від "хвороб старих людей", зокрема, гіпертонії, діабету. Також вони не мають серцевих проблем.

Вчені провели комп'ютерну томографію для 705 цімане віком від 40 років і виявили, що вони мають найнижчий рівень коронарного атеросклерозу серед усіх відомих науці популяцій. Також – дуже низький рівень серцевих захворювань.

Ще один феномен цімане – у 70-річних жінок та чоловіків майже відсутнє сиве волосся.

"Ми не зафіксували жодного випадку хвороби Альцгеймера серед усього дорослого населення племені", – прокоментував болівійський лікар Даніель Ейд Родрігес.

Досліджуючи здоров'я представників цього племені, науковці з'ясували, що усі цімане протягом життя перенесли зараження паразитами чи хробаками. Вони також виявили високий рівень патогенів та запалень. Це свідчить, що організми людей цього народу постійно боролися з інфекціями.

Це змусило науковців замислитися над тим, чи можуть ранні інфекції бути ще одним чинником — окрім дієти й фізичних вправ, - які впливають на здоров'я літніх представників цього племені.

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