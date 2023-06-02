В Англії виявили гігантський курганний могильник бронзового віку (фото)

Археологи виявили гігантський курганний могильник бронзового віку у передмісті Солсбері, Велика Британія. Розкопки готувалися до проєкту будівництва житла, де дослідники знайшли докази круглих курганів, які були зрівняні через століття культивації.

Будівництво круглих курганів сягає періоду неоліту, але більшість з них були побудовані в епоху мензурки та ранню бронзову добу (2400 – 1500 рр. до н. е.). Про це повідомляє HeritageDaily.

Ці кургани зазвичай складаються з центральної поховальної камери, кургану та рову навколо. Розмір круглих курганів може коливатися від менш ніж 10 метрів у діаметрі до 50 метрів.

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Кладовище поблизу Солсбері складається з двадцяти або більше курганів, які розкинулися вздовж дна долини вгору на сусідній схил. Могильник упорядкований невеликими групами попарно або по шість, для яких принаймні три є багатофазними курганами – два були суттєво розширені, а один починався з трохи овального рову, який пізніше був замінений майже круглим ровом.

Курган овальної форми вказує на те, що він потенційно міг мати неолітичне походження або був побудований у районі, пов’язаному з діяльністю неоліту. Недалеко від центру розташована колективна братська могила з останками скелетів дорослих і дітей.

Виявлений курган також містив ще дві могили, обидві з яких містили поховання в мензурках, які, ймовірно, були створені на початку бронзового віку, а також вирізані неолітичні ями, що містять схованку рогів благородного оленя, які використовувалися для виготовлення знарядь праці.

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