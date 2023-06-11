В античному амфітеатрі у Туреччині знайшли ложу для еліти віком 1800 років

Під час розкопок в місті Пергам у провінції Ізмір у Туреччині на території античного амфітеатру археологи знайшли особливі місця для еліти з вигравіруваними іменами віком 1800 років

Про це пише видання DailyMail.

П'ять місць з гравіруванням розташовувались подалі від основної частини сидінь, тому можна свідчити, що вони були призначені для заможних та впливових гостей.

Турецький амфітеатр був копією Колізею у Римі та вміщував до 50 000 чоловік. Варто відзначити, до абсолютно кожен мав право його відвідувати.

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Окрема ложа призначалася для еліти. Вони були прикрашені гравіровкою. Амфітеатр призначався для перегляду боїв гладіаторів та тварин, а також для публічних страт та відтворення військових битв.

Нагадаємо, під час розкопок на території німецького міста Кніттлінг знайшли елітний цвинтар 5-8 століття.

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