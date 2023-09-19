В Аргентині виявили тіло жінки віком 900 років: була похована в каное

Під час археологічних розкопок, дослідники виявили тіло жінки, якій було близько 900 років. Примітним було те, що її поховали у каное.

Про це пише Gizmodo.

За оцінками вчених, ця жінка померла у віці від 17 до 25 років і була похована неподалік сучасного кордону між Чилі та Аргентиною. Але відмінностю від інших осіб, які були поховані в цьому районі, було те, що її поховали у каное. Група фахівців вважає, що це могло бути символічним способом допомогти померлій вирушити у потойбічне життя.

"Спочатку ми навіть не розуміли, що ми знайшли, оскільки така практика не була популярною в Аргентині. Але з часом ми були приємно вражені", - розповів дослідник Альберто Енріке Перес.

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Цю жінку виявили у Ньюен-Антузі, що знаходиться у передгір'ях Патагонії. Її назвали "Індивідуум 3", оскільки в цьому місці також було виявлено ще два людських тіла. Останки цих осіб, датовані приблизно 1482 роком, також були поховані в каное. Дослідники вважають, що "Індивідуум 1" та "Індивідуум 2" були вбиті іспанцями, що підтверджується травмами на їхніх скелетах та ампутованими кінцівками.

Поки не вдалося встановити причину смерті цієї жінки. Поруч з її головою був великий глечик, і хоча більшість каное навколо тіла згнила, залишилося приблизно 600 дерев'яних фрагментів.

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