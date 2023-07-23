У серпні частина переселенців втратить виплати: що потрібно знати

Українські переселенці з 1 серпня перестануть отримувати виплати. Йдеться про громадян, які тривалий час перебувають за кордоном.

На думку влади, допомоги потребують ВПО, а біженці не мають на неї права. Про це заявила заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак, передає "Укрінформ".

"У нас є інформація, що значна кількість громадян, які виїхали до інших країн, отримують виплати як ВПО", – зазначила вона.

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Марчак вказала, що такі українці отримують грошову допомогу від України та тієї країни, до якої переїхали.

"І оскільки допомога на проживання направлена саме внутрішньо переміщеним особам, постанова (від 11.07.2023 р. №709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб") уточнює цей параметр: якщо людина перебуває за кордоном тривалий період, де вибрала місце безпечного проживання, з 1 серпня такій особі не буде виплат", – пояснила вона.

Заступниця глави Мінсоцполітики наголосила, що про припинення виплат українцям повідомлять додатково.

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