В Австралії знайшли 39-метрове судно 19 століття: один з найбільших затонулих кораблів у світі

На території штату Південний Уельс, що в Австралії, на узбережжі знайшли величезне судно, яке було поховане під шаром піску. Сильний дощ змив його і оголив частини корабля, який затонув понад століття тому.

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Про це пише National Geographic.

Судно має 39 метрів довжини та називалосьThe Buster. Воно перевозило ліс з Канади до австралійського порту Вулгулгу. Внаслідок сильного шторму його якірний ланцюг був зірваний і корабель віднесло море, а потім викинуло на берег.

Як зазначає археолог Бред Дункан, це судно є найбільшим затонулим кораблем у світі в такому хорошому стані.

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