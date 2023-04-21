У Бельгії виявили старовинне римське святилище та кладовище (фото)

Археологи виявили римське святилище та кладовище в Елевійті поблизу Земста, Бельгія. Команда проводила дослідження ґрунту на місці нині знесеної велосипедної доріжки в спортивному парку Ван Інніс.

Елевійт був вперше заселений римлянами в 1 столітті нашої ери як вікус (сільське поселення), розташоване на перехресті дивертикулуальної дороги, що з’єднує східне місто Тонгерен із західним містом Булонь. Про це повідомляє HeritageDaily.

Зазначається, що команда виявила сліди могильників, круглі рови та поселення, що датуються залізним віком. Дослідники також знайшли римське кладовище з до тридцяти поховань і свідчення існування святилища під відкритим небом для поклоніння римському пантеону богів.

Читайте також: У Болівії виявили величезне місце, пов’язане зі стародавнім культом

"Ці знахідки унікальні для Земста. Навіть у всій Фландрії такі споруди надзвичайно рідкісні і майже не зустрічаються. Останній раз, коли це було зафіксовано археологічно, датується перед початком століть", – розказали науковці.

За словами дослідників, цвинтар містить кремаційні поховання, де, згідно з традицією, покійного клали на кремаційне вогнище, а потім прах клали в урни і ховали.

Нагадаємо, на торги у Швейцарії виставили повний скелет найвідомішого динозавра Тиранозавра Рекса.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!