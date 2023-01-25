У Білому домі прогнозують посилення наступу росіян найближчими тижнями

У Білому домі прогнозують, що президент рф володимир путін накаже окупантам повторити наступ на Україну найближчими тижнями. За словами представника адміністрації президента США, це може трапитися за умови покращення погоди.

Про це представник Білого дому сказав під час коментаря щодо постачання Україні танків M1 Abrams. Його процитував журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

"Ми очікуємо, що президент рф володимир путін і російські військові спробують наступати в Україні найближчими тижнями та місяцями, коли погода покращиться", – йдеться у повідомленні.

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Представник Білого дому додав, що одна з речей, яку США намагаються зробити, це зробити все можливе, щоб розвинути можливості для України під час самої війни.

Зауважимо, представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі також заявляв, що для України найближчі тижні у війні будуть вирішальними. Особливо він наголошував на боях на Донбасі.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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