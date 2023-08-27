У Бердянську горить завод, де окупанти переховували озброєння (відео, фото)

27 серпня в окупованому Бердянську помітили клуби чорного диму, що виднівся за кілометри. Величезний стовп чорного диму валив з території підприємства "Дормаш".

Місцеві у соцмережах повідомили, що пожежа розгорілася в мікрорайоні Колонія. "У тому місці знаходяться старі приміщення заводу "Дормаш", а також шиномонтаж та автомийка", – зазначають користувачі пабліків.

Мер Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі написав, що росіяни днями завезли у захоплені цехи заводу свою військову техніку.

"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже. Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією - на території одного з підприємств… місцеві напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", – написав він.

Як повідомлялося, днями на Запорізькому напрямку нацгвардійці знищили ворожий БТР разом з боєкомплектом. Вогневе ураження нанесли артилеристи 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан".

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