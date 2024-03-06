У Бердянську підірвали організаторку 'виборів Путіна': подробиці

6 березня в окупованому Бердянську підірвали авто однієї з організаторок так званих "виборів". Внаслідок отриманих травм вона померла.

Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, а також колаборант Володимир Рогов.

"В Бердянську ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів. Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську."

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"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні", – повідомила Галіцина.

Жінка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".

Окупанти підтвердили попередню версію вибуху – підірвано автівку пособниці. За їхніми словами, під автівку заклали близько півтора кілограма вибухівки в тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, суд Гааги видав ордери на арешт командувача авіації РФ та командувача Чорноморського флоту.

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