У Болгарії виявили амулет 10 століття з молитвами про захист (фото)

У Болгарії виявили амулет зі свинцевої пластини, який містить один із найдавніших відомих написів кирилицею. Знахідку зробили у середньовічній фортеці Балак Дере поблизу села Хухла.

Амулет датується першою половиною десятого століття. Епіграфічний аналіз напису підтверджує дату за архаїчним стилем письма, повідомляє The History Blog.

Артефакт виявили складеним навпіл і пластина гостро потребувала чищення. Напис спочатку не було видно неозброєним оком.

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Фотограф, який документував знахідку, спочатку помітив написи, і лише після очищення та консервації дослідники змогли почати розшифровку написів. Щоб розпізнати написи, які важко читати, було використано фотографію з відбивною трансформацією.

На внутрішній стороні складеної прямокутної пластини розміщено сім рядків тексту, а на зовнішній – чотири. Вони містять молитви про захист названих осіб. Табличка носилася як підвіска для захисту того, хто її носить.

Вважалося, що такі апотропеї захищали свого власника від лихого ока, чар і хвороб. Зараз досліджено близько 50-60 таких артефактів 10-го століття, знайдених у північно-східній Болгарії, але знахідка в Балак-Дере є унікальною, кажуть дослідники.

Нагадаємо, у Африці знайшли найдавнішу в світі прикрасу: була однією з форм невербального спілкування.

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