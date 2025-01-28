У Бразилії заборонили роздачу криптовалюти за сканування райдужки ока

Національний орган із захисту даних Бразилії (ANPD) офіційно заборонив проекту цифрової ідентифікації World (раніше відомому як Worldcoin) пропонувати криптовалюту в обмін на сканування райдужної оболонки ока. Рішення було ухвалене в листопаді 2024 року після ретельного розслідування, яке тривало кілька місяців. Регулятор звернув увагу на діяльність компанії Tools for Humanity (TFH), яка займалася збором біометричних даних громадян із метою створення цифрових ідентифікаторів для користувачів криптовалютних платформ.

ANPD висловив занепокоєння впливом фінансових стимулів на свободу вибору користувачів. На думку регулятора, згода на обробку біометричних даних має бути повністю добровільною, чіткою і свідомою. Однак пропозиція криптовалютних компенсацій може маніпулювати рішеннями людей, спонукаючи їх до передачі чутливих даних, не оцінюючи всіх можливих ризиків. Особливу увагу було приділено тому, що після передачі біометричні дані неможливо відкликати або повністю видалити, що створює серйозні загрози конфіденційності та приватності.

Для криптовалютної спільноти це рішення стало важливим прецедентом. Воно підкреслює, що навіть найбільш інноваційні проєкти, побудовані на основі блокчейн-технологій, повинні суворо дотримуватися законів про захист персональних даних. До цього криптовалюти часто асоціювалися з повною свободою та анонімністю, але нові регуляторні підходи демонструють, що ця сфера поступово стає контрольованою. Особливо це стосується проектів, які працюють із біометрією, де конфіденційність відіграє критичну роль у забезпеченні довіри користувачів.

Рішення ANPD, ймовірно, матиме міжнародний вплив, оскільки багато інших країн також аналізують використання біометричних даних у цифрових ініціативах. Для компаній, які працюють у криптовалютній індустрії, це є попередженням про необхідність підвищення прозорості та суворого дотримання стандартів конфіденційності. Недотримання цих норм може не тільки негативно вплинути на репутацію проєкту, але й викликати фінансові та юридичні наслідки.

Для користувачів цей випадок є нагадуванням про важливість уважного підходу до проєктів, які збирають чутливі персональні дані. Навіть якщо проєкт обіцяє суттєву фінансову вигоду, слід ретельно з’ясувати, як саме будуть використовуватися ваші дані та які ризики це може створити. У світі криптовалют, де приватність і безпека мають вирішальне значення, кожне рішення про передачу персональної інформації потребує зваженого підходу.

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