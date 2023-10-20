У Британії знайшли кицьку з двома носами (фото)

У Британії Центр усиновлення Warrington Adoption Center показав кицьку, яка "єдина у своєму роді". Вона має два носи.

На Фейсбук-сторінці організації повідомляється, що кицьку назвали Няня МакФі (Nanny McPhee). Спочатку всі вважали, що у неї просто великий ніс, однак коли працівники центру повели вихованицю до ветеринара, лікар сказав, що у неї два носи, які зрослися між собою.

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Фіона Брокбенк, старший польовий ветеринарний офіцер організації Cats Protection, поділилася своїми враженнями: "Кішка з двома носами є першою для нас у команді Field Vet. Щасливо, ця особливість не створює жодних проблем для неї".

Вона вказала, що інші вроджені вади розвитку у кішок, такі як вовча губа та вовче піднебіння, є поширеними, але унікальність Няні полягає саме у двох носах.

Раніше кицьку звали Моггі. Її привезли до центру усиновлення в пошуках нового дому, оскільки попередні власники через погане здоров'я та фінансові обставини не могли подбати про неї.

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