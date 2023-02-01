У Британії виявили римські прикраси віком близько 1800 років (фото)

У Великій Британії, у Карлайлі, виявили близько 30 коштовних гем римського періоду. Йдеться про різьблені дорогоцінні камені, які вставляли у прикраси, датовані кінцем 2-го – початком 3-го століття н.е.

Знахідку зробили на території колишньої римської лазні. Вважається, що коштовності випали з перснів, коли власники парилися за високих температур, пише Express.

Артефакти свідчать про те, що комплекс був величезним за масштабами і неймовірно розкішним. Деякі з гем дуже маленькі, близько 5 мм.

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Розмір найбільшої становить 16 мм. Френк Джікко, експерт з римської Британії і керівник розкопок лазні, був приголомшений знахідками.

"Це неймовірно. Це вразило уяву кожного. Вони просто випадали з обручок людей, які користувалися лазнею. Вони були закріплені рослинним клеєм, і в гарячій лазні вони випали з оправ перснів".

Також виявили понад 40 жіночих шпильок і 35 скляних намистин, які, як вважають, були частиною намист. Розкопки виявили тут понад 700 знахідок, зокрема 500 монет.

Раніше, вчені знайшли одну, можливо, найбільш незайману скам’янілість динозавра зі збереженою шкірою та обличчям.

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