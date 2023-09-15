У Британії виявили унікальну римську статую Тритона (фото)

Поблизу села Тейнхем у графстві Кент, Велика Британія, виявили унікальну статую римського морського божества Тритона. Знахідку зробили на місці нової житлової забудови.

Кам'яна фігура зображує сина Посейдона, людину від стегон догори з плавниками внизу, верхи на морському змії. Про це повідомляє The History Blog.

Голова була відламана на шиї, але дві частини підійшли одна до одної бездоганно та у відмінному стані. Статую було знайдено ритуально поміщеною в резервуар для води.

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Через те, що це місце розташоване поруч із стародавньою римською дорогою Уотлінг-стріт, археологи вперше обстежили його у 2017 році.

Пробні траншеї виявили фрагменти двох перпендикулярних крейдяних стін і два поховання кремації римської доби в урнах. У 2023 році на цьому місці була запропонована нова житлова забудова.

Команда археологів з Кентерберійського археологічного тресту виявила, що крейдяний фундамент, знайдений у 2017 році, є частинами 100-футової квадратної кам’яної стіни навколо квадратної споруди, яка була частиною великого римського мавзолею.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли артефакти, які використовувалися для стародавніх магічних ритуалів.

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