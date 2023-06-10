У Британії вчені знайшли фрагмент колоди з найстарішими слідами різьблення по дереву віком близько 6000 років (фото)

Під час розкопок на будівельному майданчику в графстві Беркшир, робітники натрапили на цікавий артефакт – фрагмент колоди з виразними слідами різьблення, вік якого оцінили приблизно в 6000 років. Ця знахідка, повідомляє організація Historic England, є найстарішою свого роду в Великій Британії.

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Вартісний шматок дерева, який має довжину 1 метр, ширину 42 сантиметри та товщину 20 сантиметрів, був виявлений у вигрібній ямі, викопаній робітниками для будівництва фундаменту нової споруди на заході Беркширу. Колода знаходилась у шарі торфу, який, завдяки низькому рівню кисню, здатний зберегти органічні матеріали протягом тисячоліть.

Власник землі миттєво помітив, що дерево виглядає надзвичайно старим і має неприродні, можливо, створені руками, різьблення. Чоловік повідомив про свою знахідку місцевій владі, які запросили археологів для дослідження. Вчені провели радіовуглецеве датування, яке встановило, що дерево належить до періоду 4640-4605 років до нашої ери.

Щодо різьблення на колоді, дослідники не можуть однозначно визначити, який саме зміст хотіли відтворити стародавні митці. Однак, вони відзначають схожість з орнаментом, який можна побачити на Шигірському ідолі – найдавнішій дерев'яній статуетці, її вік оцінюється у 12 тисяч років.

Нагадаємо, археологи заявили, що виявили докази можливого існування та можливого розташування ключового міста вікінгів 10 століття.

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