У Британії вперше створили людський ембріон зі стовбурових клітин

Ученими створено перший людський ембріон зі стовбурових клітин. Цього результату досягли фахівці Університету Кембриджу.

Штучний ембріон людини створено без яйцеклітин та сперматозоїдів, він дуже схожий на зародки людини на ранніх стадіях розвитку.

Як повідомляє Guardian, новація здатна стати новою методикою вивчення генетичних захворювань, а також фізіологічних причин повторних викиднів. Але виникає й чимало питань етичного та юридичного характеру.

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Закони більшості країн не дозволяють працювати з ембріонами, старшими за 14 тижнів. Але вони не охоплюють таку область як моделювання ембріонів через перепрограмування зародкових стовбурових клітин. Цим нюансом законів і користувалися британські вчені.

Технологія використання стовбурових клітин дозволяє отримувати зародки без серця, що б'ється, і зачатків мозку, але з клітинами та тканинами, аналогічними тим, що у людини формують плаценту, жовчний міхур і сам ембріон.

Модель британців стала першою трилінійною моделлю ембріона людини, яка виділила амніотичні та зародкові клітини, клітини-попередники яйцеклітин та сперматозоїдів, — зазначають автори експерименту.

При цьому досі не можна впроваджувати штучні ембріони до матки жінки, це не дозволяє закон. Їх використовуватимуть лише для вивчення розвитку плода після 14 тижнів. І наразі немає впевненості, що вони можуть повноцінно розвиватись далі.

Нагадаємо, фахівці стартапу Overture Life з Барселони створили робота для ін'єкції сперми. Він зміг автоматизувати процес екстракорпорального запліднення, завдяки чому цього року народилися перші діти.

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