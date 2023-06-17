В Британии впервые создали человеческий эмбрион из стволовых клеток

Учеными создан первый человеческий эмбрион из стволовых клеток. Этого результата добились специалисты Университета Кембриджа.

Искусственный эмбрион человека создан без яйцеклеток и сперматозоидов, очень похож на зародыши человека на ранних стадиях развития.

Как сообщает Guardian, новация способна стать новой методикой изучения генетических заболеваний, а также физиологических причин повторных выкидышей. Но возникает и множество вопросов нравственного и юридического характера.

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Законы большинства стран не позволяют работать с эмбрионами старше 14 недель. Но они не охватывают такую область как моделирование эмбрионов из-за перепрограммирования зародышевых стволовых клеток. Этим нюансом законов и воспользовались английские ученые.

Технология использования стволовых клеток позволяет получать зародыши без бьющегося сердца и зачатков мозга, но с клетками и тканями, аналогичными тем, что у человека формируют плаценту, желчный пузырь и сам эмбрион.

Модель британцев стала первой трехлинейной моделью эмбриона человека, выделившего амниотические и зародышевые клетки, клетки-предшественники яйцеклеток и сперматозоидов, отмечают авторы эксперимента.

При этом до сих пор нельзя внедрять искусственные эмбрионы в матку женщины, это не разрешает закон. Их будут использовать только для изучения развития плода после 14 недель. И нет уверенности, что они могут полноценно развиваться дальше.

Напомним, специалисты стартапа Overture Life из Барселоны создали работу по инъекции спермы. Он смог автоматизировать процесс экстракорпорального оплодотворения, благодаря чему в этом году родились первые дети.

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