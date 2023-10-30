У чому та де зберігати сушені яблука, щоб вони пролежали дуже довго

Як зберігати сушену на зиму - де зберігати сушку - як сушити яблука

Сушені яблука – це смачний і корисний продукт, який можна зберігати протягом тривалого часу. Щоб вони зберегли свої корисні властивості і смак, їх потрібно правильно зберігати.

Сушіння дозволяє зберегти максимальну користь яблук, а тривале зберігання не впливає на їхній смак. Як саме це зробити, розповіли у Pixel.

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Основні правила зберігання сушених яблук

1. Сушені яблука потрібно зберігати в сухому, темному і добре провітрюваному місці. Найкраще місце для зберігання сушок – це суха комора або підвал.

2. Температура повітря в місці зберігання сушених яблук не повинна перевищувати 20 градусів Цельсія.

3. Сушені яблука потрібно зберігати в герметичній тарі. Це може бути скляна банка, картонна коробка або мішок з натуральної тканини.

4. Періодично перевіряйте сушені яблука на наявність шкідників. Якщо ви помітили, що в сушених яблуках з'явилися жучки, то їх потрібно викинути.

Якщо ви дотримуєтеся цих порад, то сушені яблука зможуть зберігатися протягом 1-2 років.

У чому та де зберігати сушені яблука

Здебільшого для зберігання сушених яблук використовують скляні банки, які треба герметично закрити, мішки з тканини, дерев'яні ящики, кошики або контейнери з пластику.

Найнадійніший спосіб, який дозволить зберігати сухофрукти кілька років, – це банки та контейнери. У герметичній тарі не заведуться черв'ячки, жучки та інші комахи.

Для зберігання сушених яблук потрібне сухе приміщення, яке буде добре провітрюватися. Бажано, щоб поруч не було продуктів із сильними запахами. Для сухофруктів потрібно відвести місце на верхній полиці у коморі, де вологість нижча. Якщо сушені яблука зберігати в мішках, їх треба підвішувати.

Поруч з сушками можна поставити упаковку солі, яка поглинатиме вологу, але не впливатиме на смак. Аби у банках та іншій тарі не заводилися жуки та комахи, додайте листочки м'яти або базиліку.

Як підготувати яблука для сушіння

Треба не тільки нарізати фрукти, висушити їх в електросушці або на свіжому повітрі. Важливо приділяти увагу тарі. Якщо це скляна банка, добре промийте її та висушіть на сонці.

Якщо це пластикові контейнери, то вони мають бути дуже добре помиті та очищені від усього. Такий посуд треба провітрити, бо пластик поглинає запахи та зберігає їх тривалий час.

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