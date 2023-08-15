У Данії знайшли золотий 'диск бога' 5 століття нашої ери

Фахівці-рунологи з Національного музею у Копенгагені розшифрували золотий "диск бога", який був виявлений у Західній Данії. Ця знахідка особлива тим, що на диску вигравіровано найдавнішу із відомих на сьогодні згадок про Одіна – головного божества німецько-скандинавської міфології.

Про це пише Heritage Daily.

Цей золотий диск був виявлений у 2020 році в місті Вінделєв, що знаходиться у центральній частині Данії. Він є частиною великого скарбу, відомого як Вінделєвський скарб. Зараз цей скарб експонується у Національному музеї у Копенгагені.

Серед інших цікавих предметів, які були знайдені, є золоті медальйони та римські монети, перетворені на прикраси. Один із найвідоміших медальйонів має зображення римського імператора Костянтина Великого.

Археологи припускають, що цей скарб був схований близько 1500 років тому, у V столітті нашої ери. Отже, цей золотий диск є, принаймні, на 150 років старшим за раніше знайдену брошку з VI століття в Німеччині, на якій також була згадка про Одіна. Той артефакт вважався найдавнішим серед відомих вченим.

Золотий диск є брактеатом – плоскою тонкою монетою із золота або срібла з однією вибитою стороною. На ньому вирізано напис "Він людина Одіна".

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За думкою дослідників, цей напис, ймовірно, говорить про правителя чи вождя племені. Можливо, він захова скарб під час конфлікту, щоб зберегти цінності, або ж це могла бути данина, призначена для примирення богів.

Одін, також відомий як Вотан, – найвищий бог одноокий у німецько-скандинавській міфології, якого також вважали богом війни та перемоги. Його супутники – ворони Хугін і Мунін, вовки Гері та Фрекі. Згідно з міфологією, він їздив на коні Слейпнірі, який мав вісім ніг.

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