У дев'ять разів важчий за футбольний м'яч: американець виростив рекордного баклажана (фото)

Нещодавно житель південно-східної Айови, Дейв Беннетт, встановив світовий рекорд, виростивши найбільший баклажан у світі.

Плід, вагою 8,33 фунта (4,6 кг), досягнув розмірів 28 дюймів (70 см) у діаметрі та 32 дюймів (81 см) у довжину. Рекорд офіційно зафіксував Департамент сільського господарства штату Айова за участі інспектора Івана Ганкінса, який переконався у точності вимірювань.

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Попередній рекорд належав британцю, чий баклажан важив 7 фунтів 6,6 унцій. Беннетт пояснив, що успіх його овочу полягає у використанні спеціальних добрив, серед яких коров’ячий і овечий гній. Два роки тому він уже встановив рекорд штату Айова з баклажаном, який важив 5 фунтів 6 унцій.

Рекордний баклажан. Джерело: facebook.com/IADeptAg Рекордний баклажан. Джерело: facebook.com/IADeptAg

Рекордний баклажан. Джерело: facebook.com/IADeptAg Рекордний баклажан. Джерело: facebook.com/IADeptAg

Рекордний баклажан. Джерело: facebook.com/IADeptAg Рекордний баклажан. Джерело: facebook.com/IADeptAg

Рекордний баклажан. Джерело: facebook.com/IADeptAg Рекордний баклажан. Джерело: facebook.com/IADeptAg

Книга рекордів Гіннеса вже зв’язалася з Беннеттом і підтвердила, що його досягнення буде включено до публікації.

Рекордний баклажан. Джерело: guinnessworldrecords.com Рекордний баклажан. Джерело: guinnessworldrecords.com

Рекордний баклажан. Джерело: guinnessworldrecords.com Рекордний баклажан. Джерело: guinnessworldrecords.com

Рекордний баклажан. Джерело: guinnessworldrecords.com Рекордний баклажан. Джерело: guinnessworldrecords.com

Рекордний баклажан. Джерело: guinnessworldrecords.com Рекордний баклажан. Джерело: guinnessworldrecords.com

Крім того, Бюро мір і ваг штату Айова перевіряє результати інших конкурсів на найбільші овочі, зокрема гарбузів, на різних ярмарках штату, і тепер до цього списку додається й рекордний баклажан.

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