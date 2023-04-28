У Дніпрі вівчарка розбудила власників перед ракетним ударом по будинку

Внаслідок російської масованої ракетної атаки 28 квітня, у Дніпрі зруйновано приватний будинок та пошкоджено низку будівель. Власників одного з будинків врятувала вівчарка.

Собака на ім'я Бася розбудила Олександра та Наталію, чим врятувала від можливої загибелі. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"На паралельній вулиці оговтується від нічного кошмару ще одна родина. Олександра і Наталію о пів на п'яту розбудила їхня Бася. На ніч вівчарку запустили у дім. Почувши повітряну тривогу, вона кинулася до господарів. Як могла сповіщала про небезпеку", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Київщині уламки ракети пошкодили багатоповерхівку

Зазначається, що чоловік та жінка у шоці, але не постраждали фізично. Осколки ворожого снаряду застрягли у стіні будинку.

Нагадаємо, дещо раніше мешканка постраждалого від російської ракети будинку в Умані емоційно звернулась до окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!