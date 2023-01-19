У Дніпрі зафіксували масову загибель риби та назвали причину

У річці Дніпро зафіксували масовий мор риби. Це сталося через обстріли російськими військовими греблі Каховської ГЕС.

Як повідомили у прокуратурі Запорізької області, це сталося у нижньому б’єфі річки Дніпро. Риба загинула унаслідок критичного зниження рівня води.

"Внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись", – йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що через загибель "водних біоресурсів" може зірватися нерест, на який чекали навесні 2023 року.

"Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою установлення розміру збитків, завданих довкіллю", – додали у відомстві.

Нагадаємо, у жовтні минулого року масовий мор риби зафіксували у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС.

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