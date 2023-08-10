У Домодєдово Московської області вночі прогриміли вибухи та спалахнула сильна пожежа (відео)

На росії в Домодєдово прогриміли вибухи і почалася сильна пожежа

Вночі 10 серпня в місті Домодєдово Московської області на росії сталась серія вибухів, що викликали масштабну пожежу, яка охопила величезну територію.

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За інформацією видання "Astra", поширеної через Telegram, очевидці повідомили про вибухи, які стали причиною загорання. Інші російські джерела також підтверджують інцидент.

Пропагандистське видання "РИА Новости" посилається на дані регіональних служб МНС і повідомляє, що вогонь охопив автосервіс площею 1 тис. квадратних метрів у Домодєдово.

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, вибух відбувся внаслідок прориву балонів з газом. Наразі рятувальники та екстрені служби зосереджені на ліквідації пожежі та врегулюванні ситуації.

Згідно з даними російського Telegram-каналу "Shot", який цитує місцевих мешканців, вибух газових балонів вважається передумовою для спалаху пожежі.

Нагадаємо, у ніч на середу, 9 серпня, поблизу Москви вчергове було чути вибухи. Зокрема, місцева влада заявила про атаку невідомих безпілотників.

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