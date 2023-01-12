В ДТЕК розповіли, який прилад не потрібно вимикати для зменшення електроспоживання, а якими заборонено користуватись

В ДТЕК розповіли, який прилад не потрібно вимикати

Українці вже звикли до регулярних виключень електроенергії. Для багатьох головне, щоб вимкнення відбувалися за графіком, тоді можна підлаштувати роботу та перенести домашні справи на час, коли світло буде. Проте, варто з розумом підходити до використання приладів і не вмикати всі необхідні одразу. Завдяки правильному використанню електроприладів можна уникнути аварій через перевантаження мереж.

Про те, як правильно користуватись побутовою технікою та іншими електроприладами, і бути свідомим споживачем, розповіли в ДТЕК. За їх словами, 50% енергосистеми України зруйновані ворогом. Ми всі маємо підтримувати енергетику, а для цього необхідно зменшити енергоспоживання. Щоб це зробити, дотримуйтеся нескладних правил.

Не вмикайте одночасно:

Пральну машину

Праску

Фен

Електрочайник

Бойлер

Обігрівач

Електроплиту/духову шафу

Мультиварку

Мікрохвильовку

Посудомийну машину

Тостер

Вимикайте, якщо не користуєтесь:

Комп’ютер і ноутбук

Телевізор

Планшет

Мобільний телефон

Освітлення

Проте є один прилад, який не потрібно вимикати і ви можете завжди ним користуватись – це холодильник.

Українці дуже жваво відреагували на поради ДТЕК. В коментарях багатьох обурила пропозиція вимкнення мобільного телефону та планшету, оскільки нині з телефоном дуже тісна взаємодія. Користувачі мережі зазначили, що цей гаджет допомагає дізнатися про повітряну тривогу та інші важливі сповіщення, тому цей пункт залишається на роздум кожного.

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому почастішали відключення світла. У компанії назвали декілька причин, серед яких, зростання дефіциту потужності.

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