У некрополі в Єгипті археологи знайшли могилу дитини, яку поховали з майже 150 собаками (фото)

У Єгипті під час розкопок у некрополі знайшли дивне поховання. Археологи виявили могилу дитини, поруч з якою було поховано 142 собаки. На голові у дитини був полотняний мішок.

Це поховання могли створити у період між 4 століттям до нашої ери та 7 століття нашої ери. Як повідомляє Heritage Daily, воно було знайдене у западині оазису Файюм в пустелі на захід від річки Ніл, за 100 кілометрів на південь від Каїра.

Дослідники кажуть, що тіло дитини (приблизно 8 років) поклали на останки 142 собак. Зоологи, які оглянули рештки, дійшли висновку, що дитина та собаки загинули одночасно. Слідів насильства на тілах не знайшли.

На останках собак були сліди блакитної глини, яка поширена у водоймах Стародавнього Єгипту. Це може свідчити, що перед смертю тварини могли перебувати поблизу джерела води. Тож, причиною смерті могло стати утоплення.

"Чому дитина опинилася в могилі, залишається загадкою. Можливо, дитина доглядала за тваринами, але ще більше бентежить те, що дитину знайшли з полотняним мішком на голові", – стверджують дослідники.

Біля оазису Фаюм археологи знайшли також руїни багатьох стародавніх сіл.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті виявили похоронну будівлю та портрети мумій птолемеївського та римського періодів. Це перша знахідка портретів за 112 років.

Днями археологи заявили, що у Єгипті знайшли стародавню загадкову гробницю.

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