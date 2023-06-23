У Єгипті знайшли пивоварню, побудовану за часів фараона Нармера: виробляла понад 22 тис л пива за раз

Під час археологічних робіт в Абідосі знайшли залишки пивоварного заводу. Це найдавніша з усіх знайдених пивоварень. Як зазначив секретар Вищої ради у справах старожитностей Мустафа Вазірі, вік пивоварні перегукується з часом царювання фараона Нармера (близько 3100-3000 роки).

Про це пише Оxu.az.

“Фабрика складалася з восьми секторів завдовжки 20 м та шириною 2,5 м кожен, – повідомив Вазірі. - В один сектор вміщалося 40 глиняних судин, по два в кожному ряді, причому вони були встановлені на 0,4 м нижче за рівень землі, там і вироблялося пиво методом нагрівання води та суміші зерен. При цьому кожен резервуар був закріплений вертикально за допомогою глиняних опор".

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Більш детальне вивчення показало, що завод міг виробляти до 22 400 л пива одночасно.

"Ймовірно, броварня була побудована тут спеціально для забезпечення царських ритуалів у похоронних спорудах перших фараонів Єгипту, у тому числі під час жертвопринесення", - сказав він.

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