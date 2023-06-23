В Египте нашли пивоварню, построенную во времена фараона Нармера: производила более 22 тыс. л пива за раз.

Во время археологических работ в Абидосе были обнаружены остатки пивоваренного завода. Это самая древняя из всех найденных пивоварен. Как отметил секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, возраст пивоварни восходит ко времени царствования фараона Нармера (около 3100-3000 года).

Об этом пишет Оxu.az.

“Фабрика состояла из восьми секторов длиной 20 м и шириной 2,5 м каждый, – сообщил Вазири. – В один сектор вмещалось 40 глиняных сосудов, по два в каждом ряду, причем они были установлены на 0,4 м ниже уровня земли, там и производилось пиво методом нагрева воды и смеси зерен. При этом каждый резервуар был закреплен вертикально с помощью глиняных опор.

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Более подробное изучение показало, что завод мог производить до 22 400 л пива одновременно.

"Вероятно, пивоваренный завод был построен здесь специально для обеспечения царских ритуалов в погребальных сооружениях первых фараонов Египта, в том числе во время жертвоприношения", - сказал он.

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