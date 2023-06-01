У Єгипті знайшли яму з відрубаними руками: є результатом моторошного ритуалу

Археологи виявили яму з відрубаними руками, які належали 12 людям під час розкопок у дворі палацу гіксосів у Тель-ель-Даб'а на північному сході Єгипту. Вчені припускають, що руки можуть бути результатом проведення ритуалу "захоплення трофеїв", яке здійснювали під час війни.

Про це пише NV.ua.

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“Руки належали як мінімум одинадцяти чоловікам і, можливо, одній жінці, що може вказувати на те, що жінки теж страждали під час навал", – повідомляють автори у дослідницькій статті.

Як виявили, всі руки були правими. Крім рук у ямі знайшли ще й фрагменти кінцівок ще 6 людей.

Палац, у дворі якого було знайдено кінцівки, збудувала 15-ю династія – гіксоси. Вони були загарбниками Єгипту та першими його іноземними правителями.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли кришталевий кинджал віком 5000 років.

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