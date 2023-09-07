В Єгипті знайшли скам‘янілі останки нового хижого виду динозаврів

В Єгипті знайшли останки нового виду хижих динозаврів з сімейства абелізавриди з мордою, яка нагадує собак породи бульдог.

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Про унікальну знахідку пише Daily Mail.

Цей динозавр мав маленькі зуби та дуже верхні кінцівки дуже невеликого розміру. На думку палеонтологів, хижак досягав 6 метрів у довжину та пересувався на двох нижніх трипалих кінцівках.

Цей динозавр жив близько 98 мільйонів років тому в крейдяний період на території південного суперконтиненту Гондвана.

Нагадаємо, у Китаї виявили рештки рептилії, що існувала 250 млн років тому.

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